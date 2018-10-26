«Норникель» стал генеральным партнером Федерации хоккея России

Федерация хоккея России (ФХР) и «Норникель» заключили договор о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении пресс-службы говорится, что «Норникель» становится генеральным партнером ФХР, мужской и женской национальных сборных по хоккею.

Основное направление сотрудничества федерации и «Норникеля» — развитие национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», а также поддержка комплексной подготовки сборных России по хоккею к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

«Хоккей — особенный вид спорта для нашей страны, с которым связаны легендарные победы прошлого и настоящего, — заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

По словам главы компании, сотрудничество с ФХР позволит вывести обучение юных хоккеистов по всей стране на новый профессиональный уровень. «Это заложит прочный фундамент для будущих побед российских спортсменов и в целом для здоровья молодого поколения», — отметил он.

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