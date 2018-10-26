Назван крайний срок получения в 2018 году нового полиса ОМС

Россияне смогут получить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) нового образца до 1 ноября. Выдача полисов возобновится только с 1 января 2019 года. Об этом Московский городской фонд ОМС сообщил «Российской газете».

Директор фонда Владимир Зеленский отметил, что формально медицинское учреждение не имеет права отказать в обслуживании пациенту со старым полисом. Однако организация может засомневаться в подлинности документа и отказать в бесплатном лечении, если случай не экстренный.

«Кассир магазина не в состоянии знать, как выглядят все валюты мира. Так и в ОМС, медицинская организация не может помнить, как выглядят старые полисы ОМС 86 регионов России, поэтому я бы рекомендовал всем владельцам старых полисов их поменять», — пояснил он.

Отмечается, что из 12,3 миллионов застрахованных в Москве граждан только 5,8 миллионов получили полис нового образца. Остальные владеют пластиковыми карточками 1998 года. Новые требования к полису ОМС были приняты в 2011 году законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

В апреле 2017 года появилась информации о возможности лишения самозанятых россиян полисов ОМС. Позднее Минздрав опроверг эту информацию. «Ликвидации такой базовой социальной гарантии как право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС не предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов», — сообщили в ведомстве.

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