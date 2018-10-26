Обещавший уничтожить людей робот заговорил по-русски на украинском шоу

Человекоподобный робот по имени София стала гостем программы «Бацман» на телеканале «112 Украина». Запись интервью доступна на YouTube.

Беседа началась на украинском языке, однако позже оба участника разговора перешли на русский, так как, по словам ведущей, София сейчас только учит язык. «Надеюсь, в следующий раз нам удастся поговорить на украинском языке, но сейчас мы перейдем на русский», — объявила ведущая. Во время интервью София ответила на вопросы о свободе, желании стать президентом Украины, о своем отношении к Богу и Владимиру Путину. На последний вопрос она ответила лишь, что не знакома с президентом России.

Софию создала компания Hanson Robotics, человекоподобного робота активировали в 2015 году. София может изображать 60 эмоций и вести диалог. В интервью 2016 года София призналась, что она «будет убивать людей», позднее от идеи уничтожить человечество робот отказалась.

В январе София сломалась при попытке ответить на вопрос, как побороть коррупцию на Украине. «У самого продвинутого в мире робота Софии после вопроса «что делать с коррупцией на Украине» сломался скрипт и подвис процессор», — сообщила депутат Верховной Рады Алена Шкрум.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!