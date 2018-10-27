Определены жертвы обрушения моста в Приморье

Женщина и ребенок погибли в результате обрушения моста в Приморье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

По информации полиции, в салоне легкового автомобиля находились два человека: 25-летняя жительница Арсеньева и 3-летняя девочка. «Повреждения машины оказались такими, что шансов выжить находившимся в ней людям не было», — уточняется на сайте администрации Приморья.

По предварительной версии МЧС, причиной обрушения стал перегруз грузовика марки Volvo. «Водитель перевозил 20 тонн картофеля, вес самой фуры свыше 7 тонн. Для того, чтобы извлечь легковой автомобиль из-под прицепа, в течение нескольких часов производилась его перегрузка», — уточняли в полиции.

Водитель грузовика задержан. В отношении него составлены административные протоколы за повреждение дороги и нарушении правил дорожного движения. Специалисты отметили, что аварийно-спасательные работы завершены.

26 октября в Приморье рухнул мост. Во время обрушения фура придавила легковую машину. Изначально сообщалось об одном погибшем. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко посетил место трагедии.

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