Россия поплатится за отсталость

Россия может оказаться в числе главных проигравших из-за новых экологических стандартов для судового топлива, вводимых ООН, пишет Bloomberg. Отечественные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не успели подготовиться к изменениям.

Потери коснутся экспорта мазута, на который будут распространяться новые правила. Согласно им, содержание серы с 2020 года должно быть снижено с 3,5 до 0,5 процента. Издание ссылается на данные инвестиционного банка Wood & Co. Financial Services AS. По его подсчетам, убытки российских НПЗ могут достигнуть 3,5 миллиарда долларов — больше трети от общих девяти миллиардов ежегодного дохода от экспорта мазута.

Два возможных решения для НПЗ — модернизация производства и поиск дополнительных внутренних покупателей. При этом первый вариант, по мнению аналитиков, практически исключен, поскольку предприятиям просто не хватит времени на переоборудование.

Также существует вероятность того, что судовладельцы будут устанавливать специальные фильтры для очистки топлива, но она невелика. Скорее всего, они переключатся на новых поставщиков. По состоянию на 2017 год Россия продавала свой мазут в 120 стран.

О новых правилах объявлено в середине прошлого года. Международная морская организация ООН (IMO) обосновывала их заботой об экологии. Экономисты, в свою очередь, предупреждали о побочных эффектах. В частности, возросший спрос на более чистое топливо может привести к загрузке мощностей и подорожанию других нефтепродуктов, в том числе авиакеросина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!