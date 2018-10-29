Названа польза репрессий против мусульман

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов поддержал политику китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По его словам, меры Пекина по противодействию терроризму не направлены на конкретный этнос, происхождение или религию. Его цитирует South China Morning Post.

«Неважно, что террористы, по их мнению, делают, и какие высокие цели оправдывают для них терроризм. Потому что цель каждого террориста — убивать. Это главное, что они делают — убивают мирных людей», — заявил Алимов.

По его словам, терроризм не привязан к религии и месту рождения, потому что атаки всегда происходят в мирных местах. «Как это может быть связано с религией террориста, его родным городом, регионом? Это тут совершенно ни при чем. Так что мы продолжим решительно работать над искоренением того зла, которым является терроризм», — сказал генсек.

Алимов также добавил, что Китай внес «большой и разумный» вклад в борьбу с международным терроризмом.

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Противодействие терроризму, экстремизму и сепаратизму — главные цели созданной в 2001 году Шанхайской организации сотрудничества. В число ее членов входят Китай, Россия, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Алимов, бывший министр иностранных дел Таджикистана, занимает пост генсека ШОС с 2016 года.

Более одного миллиона мусульман-уйгуров в китайском регионе Синьцзянь содержатся в концентрационных лагерях перевоспитания. Китайские власти долгое время отрицали существование лагерей.

16 октября глава региона заявил, что «свободные обучающие программы», которые проходят китайские мусульмане в «образовательных центрах», делают из них сознательных граждан и помогают им «понять, что жизнь может быть более красочной». Он также подчеркнул, что все происходящее никак не противоречит китайскому законодательству.

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