Кремль отреагировал на ситуацию с авианосцем «Адмирал Кузнецов»

В Кремле следят за ситуацией с авианосцем «Адмирал Кузнецов», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 30 октября.

«Уже были заявления "Объединенной судостроительной корпорации" о том, что каких-то повреждений, которые способны повлиять на сроки выполнения работ по "Адмиралу Кузнецову", нет. Ситуация нештатная, но принимаются меры, естественно», — сказал Песков.

Ранее во вторник стало известно о том, что крупнейший в мире плавучий док ПД-50 затонул во время ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов». Инцидент произошел в Мурманской области на 82-м судоремонтном заводе, когда на доке упали два башенных крана.

В результате происшествия пострадали четверо рабочих и один человек пропал.

По данным СМИ, операция по подъему затонувшего плавучего дока займет не менее полугода.

Судно «Адмирал Кузнецов» находилось на ремонте, который должен был завершиться в 2021 году. Планировалось, что корабль получит новое энергетическое оборудование и вооружение. Крейсер является единственным авианосцем в составе Военно-морского флота (ВМФ) России.

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