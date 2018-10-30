Россиянин отработает 300 часов за украденные пиццы

В Калининграде суд приговорил местного жителя к 300 часам обязательных работ за кражу трех пицц у курьера. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает пресс-служба Центрального районного суда города.

Как установил суд, в декабре прошлого года калининградец заказал три пиццы с доставкой на дом. Когда к нему приехал курьер, мужчина сначала отвлек его внимание, имитируя оплату банковской картой, а затем выхватил коробки, забежал в квартиру и закрыл дверь.

Суд квалифицировал действия мужчины как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. Данная статья предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы, однако дело рассматривалось в особом порядке: подсудимый явился с повинной, раскаялся в содеянном и возместил ущерб пиццерии.

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