Названы самые рисковые регионы России

Наиболее склонные к риску россияне живут в Ярославской области, Удмуртии, Москве и Московской области. К такому выводу пришел инвестиционный сервис Yammi по итогам своего исследования, присланного в редакцию «Ленты.ру».

Авторы задавали респондентам в разных регионах вопросы о личных финансах, призванные определить уровень толерантности к риску. Участникам надо было ответить, как бы они распорядились деньгами, накопленными на отпуск, если бы потеряли работу за две недели до поездки, а также выбрать наиболее предпочтительный для себя вид вложений.

Первое место заняла Ярославская область, второе — Удмуртия. Третье разделили Москва и Московская область. В первую десятку также вошли Новосибирская область, Пермский край, Камчатский край, Карелия, Санкт-Петербург, Курганская и Свердловская области.

Среди регионов с наименьшей склонностью к риску: Ингушетия, Волгоградская область и Карачаево-Черкессия.

«Одна из причин умеренной склонности россиян к риску — сегодняшняя экономическая ситуация в стране и, как следствие, осторожное отношение людей к своим финансам. Сервис Yammi помогает всем пользователям, которые хотят повысить свое благосостояние, научиться инвестировать и получать доходность выше, чем по вкладам в банке, сохраняя приемлемый для них уровень риска», — приводятся слова партнера сервиса Yammi Олега Яковлева.

По его мнению, улучшение экономической ситуации в стране будет сопровождаться ростом количества склонных к риску граждан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!