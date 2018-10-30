На российских АЗС пропал дизель

Острый дефицит дизельного топлива наблюдается на нефтебазах в 40 процентах регионов России, передает РБК слова президента Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев независимых сетей АЗС и трейдеров) Павла Баженова.

По его словам, независимые заправки по всей стране не могут купить дизельное топливо у нефтяников мелким и средним оптом. «Цены на товар в опте выставляются выше розничных — тех, по которым сами крупные компании продают бензин и дизель у себя на заправках», — пояснил он.

Опт стал стоить выше розницы, потому что после резкого скачка цен на топливо правительству удалось договориться с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничных цен на бензин и дизель с начала июня.

При этом, хотя на заправках цены остались на прежнем уровне, оптовые расценки начали повышать уже с сентября. В результате, по словам участников рынка, крупные нефтебазы испытывают дефицит дизеля, который большей частью уходит на собственные АЗС.

В начале недели премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо. На этот шаг он пообещал пойти, если в течение нескольких дней Минэнерго совместно с нефтяными компаниями не подготовит ему альтернативное предложение, как сохранить текущие цены на топливо на внутреннем рынке.

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