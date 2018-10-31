Счетная палата лишилась четверти аудиторов

Трое из двенадцати аудиторов Счетной палаты России досрочно ушли со своих постов, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В качестве причины увольнения все они назвали предложения новой работы. Это Владимир Катренко, Александр Жданьков и Бато-Жаргал Жамбалнимбуев. «В ближайшее время президент рассмотрит их заявления», — уточнили в пресс-службе.

Кандидатуры новых аудиторов должны внести Совет Федерации и Государственная Дума. Счетная палата состоит из председателя, его заместителя и 12 аудиторов, назначаемых сроком на шесть лет. Председатель и половина аудиторов назначаются на должность Госдумой, а замглавы и еще шесть аудиторов — Советом Федерации.

Катренко был назначен в Счетную палату в 2007 году, до этого был депутатом Госдумы, с 2003 по 2007 год — вице-спикером Госдумы. Жданьков в прошлом служил в органах госбезопасности, в частности руководил Контрольной службой ФСБ России. Жамбалнимбуев с марта 2001 года — сенатор от Забайкальского края, назначен аудитором Советом Федерации в сентябре 2013 года.

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