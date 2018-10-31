Власти решили раскошелить нефтяников из-за цен на бензин

Российские власти потребовали от нефтяных компаний обеспечить национальную экономику и внутренний рынок нефтью и нефтепродуктами даже в случае недополучения доходов из-за подобных поставок. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания по стабилизации ситуации на российском рынке нефтепродуктов, передает ТАСС.

«Нам надо определиться, каким образом мы будем действовать буквально с завтрашнего дня. Для того чтобы получать доходы от экспорта, используя конъюнктуру мирового рынка, нужно обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами», — заявил он в ходе совещания с представителями российских нефтяных компаний.

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Вице-премьер отметил, что власти не примут объяснения от нефтяников о том, что они подобным образом компенсируют выпадающие доходы от продажи нефти и нефтепродуктов на мировых рынках. «Ссылки на то, что мы недополучаем доходы в связи с поставками на внутренний рынок, — они не принимаются ни гражданами, ни другими экономическими субъектами, не могут быть приняты и политическим руководством нашей страны», — заявил Козак.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее вовсе поставил нефтяникам ультиматум — либо они сдерживают цены, либо правительство вводит ограничительные пошлины на поставки нефти и нефтепродуктов за рубеж. Эта мера искусственно сделает российский рынок выгоднее для нефтяников, чем остальные.

Споры между властями и нефтяной отраслью продолжаются еще с начала лета. Нефтяники повышают цены на бензин вслед за ростом мировых котировок на нефть, повышая таким образом маржинальность собственного бизнеса. Продавать бензин на российском рынке из-за роста нефтяных цен им становится невыгодно. Для того, чтобы частично компенсировать выпадающие доходы правительство в июне обнулило экспортную пошлину на нефть, однако эта мера дала лишь временный эффект, уже с конца июля цены на бензин поползли вверх.

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