Очищенный от мусора памятник в Петербурге загадили за три недели

Менее чем за три недели бронзовый памятник карете превратился обратно в мусорное ведро, и горожанам пришлось его снова чистить. Об этом сообщается в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» во «ВКонтакте».

«Просто ЖКХ-позор. Карета-урна, дубль второй! И трех недель не прошло, а государство опять забыло о пролетке на 1-й Советской, — написал автор поста. — В общем мы провели небольшой субботник. Но постоянно убирать мы не собираемся. Пусть этим занимается государство на наши налоги! Или убирает этот памятник ЖКХ-позора куда подальше».

Активисты собираются направить в мэрию запрос с требованием поставить урну возле монумента.

Скульптура кареты была установлена в центре Петербурга в мае. За несколько месяцев она оказалась наполнена макулатурой, пустыми бутылками и банками из-под пива, из-за чего разгорелся скандал. Памятник почистили, но кто должен отвечать за его внешний вид тогда узнать не удалось.

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