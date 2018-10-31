Уволенного Карреру заподозрили в отмывании денег в «Спартаке»

Причиной увольнения тренера Массимо Карреры из московского «Спартака» стали не только неудовлетворительные результаты в этом сезоне, но и высокие агентские выплаты при совершении трансферов. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации издания, за время работы итальянца клуб потратил на комиссионные агентам 30 миллионов евро. Сумма, потраченная на приобретение футболистов за тот же период времени, составила 23 миллиона евро. Таким образом, сумма выплаченных вознаграждений составила более 100 процентов от средств, потраченных на усиление состава.

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В основном дела «Спартака» вели посредники Марко Трабукки и Тимур Гурцкая. Периодически московский клуб платил двойную комиссию — Трабукки в качестве посредника и агенту игроков за переход.

24 октября Telegram-канал «Спартак-inside» сообщил, что перед отъездом из России Каррера решил сэкономить на налогах. Он останется в Москве до 8 ноября, чтобы считаться налоговым резидентом и заплатить 13 процентов НДФЛ. Если Каррера покинет Россию до этого дня, то будет вынужден заплатить 50 процентов налогов за 2018 год в Италии.

Каррера 22 октября был уволен с поста главного тренера «Спартака». Руководство команды объяснило решение неудовлетворительными результатами прошлого сезона.

Под руководством Карреры «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России. В сезоне-2018/2019 красно-белые не сумели пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив ПАОК в квалификации турнира.

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