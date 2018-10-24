Уволенный тренер «Спартака» захотел остаться в России из-за денег

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции рассказал о планах на будущее. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«До 7-8 ноября я пробуду в Москве, буду расслабляться и наслаждаться городом, потом возьму небольшой отпуск, чтобы сбросить с себя накопленный груз. Время в "Спартаке" было напряженным. Быть тренером — это стресс. Даже когда спишь, в голове крутятся разные мысли. Много стресса. Нужно его стряхнуть. Потом я уйду в настоящий отпуск», — заявил Каррера.

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По словам тренера, он готов к новым предложениям. «Даже если этот клуб из России. Почему нет? Со мной полностью рассчитались по деньгам. Завтра я уже могу тренировать новую команду, я свободен от обязательств. Если предложат, я готов», — отметил итальянский специалист.

По информации Telegram-канала «Спартак-inside», Каррера останется в Москве до 8 ноября из-за налогов. К этому сроку итальянец наберет 185 дней нахождения в России и будет считаться налоговым резидентом. Тогда он заплатит 13 процентов НДФЛ. Если Каррера покинет Россию сейчас, то будет вынужден заплатить 50 процентов налогов за 2018 год в Италии.

Каррера 22 октября был уволен с поста главного тренера «Спартака». Руководство команды объяснило решение неудовлетворительными результатами прошлого сезона.

Под руководством Карреры «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России. В сезоне-2018/2019 москвичи не сумели пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив ПАОК в квалификации турнира.

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