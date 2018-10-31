Американка попыталась выгнать чернокожих с парковки и поплатилась

В американском штате Северная Каролина женщина лишилась работы после того как попыталась выгнать двух чернокожих девушек с парковки у своего дома. Видеозаписи произошедшего распространились по соцсетям, пишет NBC News.

«Привет, как дела? Я горячая. Я красивая. Мне 51 год. О чем поговорим сегодня? Как быть горячей, красивой и белой? Вы тут живете?» — спрашивает женщина на видео. Как отмечает NBC, она, вероятно, была пьяна.

Скандалистку опознал уже бывший начальник в компании Charter Communications. По его словам, женщину зовут Сьюзан Вествуд. После того, как инцидент получил огласку, ее уволили. «Происходящее на записи — грубое нарушение норм поведения Charter Communications, такие действия означают пренебрежение правилами поведения компании. Поэтому наше сотрудничество с мисс Вествуд прекращено», — говорится в заявлении Charter Communications.

Ранее в октябре женщина в штате Джорджия вызвала полицию после того, как увидела чернокожего мужчину с белыми детьми в магазине на юго-востоке США. Мужчина оказался репетитором, его не стали задерживать, после разговора полицейских с детьми и их матерью инцидент был исчерпан.

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