Буянящих в самолете россиян предложили успокоить спецсредствами

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий членам экипажа авиалайнера использовать специальные средства для того, чтобы успокоить дебоширов на борту. Проект документа опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

«При пресечении противоправных действий на борту воздушного судна члены экипажа воздушного судна и сотрудники службы авиационной безопасности вправе использовать специальные средства сдерживания», — говорится в законопроекте.

Какие именно средства будут применяться в случае нарушений, в дальнейшем установит правительство.

В пояснительной записке автор инициативы — депутат от партии ЛДПР Александр Старовойтов — отметил, что во время полетов часто происходят нападения на бортпроводников и пассажиров. «Агрессивное поведение пассажира на борту воздушного судна создает угрозу жизни или здоровью других лиц, а также безопасности полета в целом и требует принятия незамедлительных мер по его пресечению», — пояснил Старовойтов.

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В сентябре в Государственной Думе приняли в первом чтении предложенные правительством поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно поправкам, авиадебоширам и хулиганам придется заплатить за нарушение в транспорте штраф в размере до 50 тысяч рублей.

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