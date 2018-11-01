Обвиненного в изнасиловании ученого оставили на работе в университете

В США один из ведущих нейробиологов Университета Вандербильта в штате Пенсильвания продолжал работать после обвинения в надругательстве над студенткой. Об этом сообщает New York Post.

Дэвид Суэтт, предположительно, вынудил девушку принять наркотики и изнасиловал, когда они вместе участвовали в научной конференции. Студентка сообщила о произошедшем руководству своего учебного заведения. Информацию затем довели до Университета Вандербильта, однако мужчина продолжил преподавать. Его отстранили от исполнения обязанностей только спустя 11 месяцев.

Декан факультета, на котором преподавал Суэтт, подтвердил его отстранение. Информация об ученом также пропала с сайта учебного заведения.

Как пишет New York Post, пострадавшая, пожелавшая остаться неназванной, отказалась подавать заявление в полицию.

Сам Суэтт отверг обвинения в свой адрес. Его адвокат заявил, что показания девушки беспочвенны и политизированы. Он подчеркнул, что обвинения анонимны и не подкреплены доказательствами.

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