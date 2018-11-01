Чемпион мира по футболу отказался принять двухлетний срок и назвал суд позором

Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Винченцо Яквинта получил двухлетний срок за незаконное хранение оружия и заявил, что прокуроры «разрушили его жизнь». Слова бывшего футболиста приводит Football Italia.

«Это позор. Они разрушили мою жизнь, хотя я ничего не сделал. В течение четырех лет я страдал, как собака, как и моя семья и мои дети», — посчитал Яквинта.

Следствие подозревало итальянца в связях с «Ндрангетой» — мафиозной группировкой, действующей в Калабрии, и требовало для него шесть лет заключения. Яквинта хранил два пистолета в доме своего отца Джузеппе, который также проходил подозреваемым в деле о связях с мафией.

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В результате Яквинта-старший сел на 19 лет, а защита его сына сумела убедить суд в том, что он не причастен к делам «Ндрангеты». Тем не менее он получил срок за незаконное хранение оружия.

«Они обвинили меня только потому, что я родом из Калабрии. Но я чемпион мира! Справедливость восторжествует», — пообещал Яквинта. Согласно закону, у бывшего футболиста есть возможность избежать заключения. Ему дано право обжаловать приговор.

Яквинта завершил карьеру футболиста в 2012 году. В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006-м. Форвард известен по выступлениям за «Ювентус» и «Удинезе».

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