Глава UFC пожелал Нурмагомедову полугодовой дисквалификации

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился ожиданиями о наказании российского бойца Хабиба Нурмагомедова, устроившего драку после боя с Конором Макгрегором на турнире UFC 229. Его слова приводит Sports Illustrated.

«Все находится в руках Атлетической комиссии штата Невада. Не знаю, чего ожидать. В декабре пройдет слушание. Надеюсь, Хабиба отстранят на шесть месяцев», — заявил Уайт и добавил, что UFC не станет применять дополнительные санкции в отношении российского бойца.

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24 октября Атлетическая комиссия штата Невада продлила временную дисквалификацию Нурмагомедову и Макгрегору. Заседание комиссии по их делу пройдет 10 декабря. Российский спортсмен получил 50 процентов гонорара за бой.

В ночь на 7 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором болевым приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка россиянин вступил в конфликт с тренером ирландца, а затем выпрыгнул из октагона и начал драку. В этот момент его секунданты напали на Макгрегора. В результате бойцы покинули арену в сопровождении охраны, а комиссия начала расследование в отношении случившегося. Нурмагомедову грозит дисквалификация и штраф.

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