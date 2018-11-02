Болт не получил миллионы и остался без клуба

Ямаец Усэйн Болт покинул австралийский «Сентрал Кост Маринерс». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что в последнее время руководство и представители игрока обсуждали вопрос о зарплате и пытались найти вариант, который устроил бы обе стороны. Переговоры оказались неудачными.

Владелец «Сентрал Кост Маринерс» Майк Чарльзворт поблагодарил Болта и заявил, что клуб был потрясен тем, что за него играл олимпийский чемпион. «Для "Маринерс" было удовольствием поработать с Усэйном, который следовал своему желанию стать профессиональным футболистом», — сказал функционер.

«Сентрал Кост Маринерс» предлагал Болту профессиональный контракт с зарплатой в 150 тысяч долларов в год, однако ямаец хотел зарабатывать три миллиона.

16 октября сообщалось, что Болт может начать карьеру в европейском футболе в составе мальтийской «Валетты». Клуб предложил ему двухлетний контракт, однако переговоры зашли в тупик.

Болт подписал особый контракт с австралийской командой в июле 2018 года. Он тренировался с «Сентрал Кост Маринерс», однако не принимал участия в официальных встречах.

Спортсмен является 8-кратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира в беге на 100 метров. Ему принадлежат мировые рекорды в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

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