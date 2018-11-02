Доказана смертельная опасность смартфонов

Специалисты Национальной токсикологической программы (NTP) в США показали, что у самцов крыс, которые подверглись воздействию радиочастотных излучений, использующихся в смартфонах с поддержкой 2G и 3G сетей, возникли раковые опухоли в сердце, головном мозге и надпочечниках. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе исследований крыс и мышей помещали в специальные камеры, в которых животных облучали радиоволнами в течение двух лет или большей части их жизни. Воздействие продолжалось около девяти часов в день, при этом 10-минутные периоды воздействия разделялись 10-минутными интервалами. Мощность дозы излучения варьировалась от 1,5-6 ватт на килограмм массы крыс до 2,5-10 ватт на килограмм массы мышей. Исследование не включало оценку воздействия излучений, используемых для Wi-Fi и 5G сетей.

Самый низкий уровень воздействия в эксперименте равен максимальному уровню локального воздействия, допустимому при использовании мобильных телефонов. Он редко используется в обычных условиях. При этом, по словам ученых, облучение в ходе исследования нельзя напрямую сравнивать с теми дозами, что люди со смартфонами получают фактически. У животных излучение воздействовало на все тело, а у людей — на специфические ткани. Однако все эксперты, которые проанализировали результаты эксперимента, пришли к выводу, что опухоли возникли именно из-за радиочастотного излучения.

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