Воры, акробаты и силачи сколотили банду и похитили 10 миллионов долларов

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В США арестовали главаря и двух участников банды, похитившей из банков и ювелирных магазинов в нескольких странах мира деньги и драгоценности на 10 миллионов долларов (650 миллионов рублей). Об этом сообщает ABC News.

Дамира Пейчиновича (Damir Pejcinovic) по кличке Коко подозревают в организации преступного сообщества, на счету которого 16 краж в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде, Канзас-Сити, Беверли-Хиллз и Франкфурте-на-Майне. Банда называлась «Предприятие Пейчиновича» (Pejcinovic Enterprise) или просто «Предприятие».

В судебных документах упоминаются его сообщники: Элвис Сирикович (Elvis Ciricovic) по кличке Горилла, Адриан Писеку (Adrian Piseku) и Гзими Бойкович (Gzimi Bojkovic) по кличке Джимми.

При необходимости Пейчинович привлекал и других специалистов. Он брал на дело людей с акробатической подготовкой, которые проникали в помещение через крышу. Его электронщики глушили сотовую связь, отключали сигнализацию и блокировали линии связи с охранными компаниями. Некоторые члены банды отличались поразительной силой — они пробивали стены кувалдами и отбойными молотками.

«Предприятие» начало работу в 2006 году. В 2008 году Пейчинович и его люди похитили драгоценности стоимостью 2,5 миллиона долларов из ювелирного магазина в Нью-Йорке. Последние крупные кражи с их участием произошли в декабре 2016 года в Нью-Йорке и марте 2017 года в Лос-Анджелесе. В обоих случаях сумма нанесенного ущерба составляла два миллиона долларов.

После ареста у Пейчиновича нашли свидетельства того, что он наводил справки о деятельности торговцев алмазами в Бельгии и Швейцарии и ювелирной мастерской в штате Огайо, а также выяснял радиочастоты, которые использует полиция Амстердама. Все задержанные отрицают свою вину.

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