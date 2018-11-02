Южнокорейцам позволили безнаказанно «косить» от армии

Верховный суд Южной Кореи разрешил военнообязанным избегать службы в армии по религиозным убеждениям без наказания. Об этом сообщает NBC News.

Министерство обороны страны вскоре объявит детали новых правил. Указывается, что к 2019 году ведомство должно разработать альтернативную программу для военнообязанных. Их могут отправить на работу в госпитали для ухода за инвалидами и больными деменцией.

Решение коснется 900 человек, уже находящихся под следствием за отказ от службы в армии «по соображениям совести». Отмечается, что ежегодно тысячи верующих, отказывающихся от службы, попадают в тюрьму.

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Своим решением Верховный суд отменил собственный вердикт, вынесенный в 2004 году. Тогда он постановил, что отказ от службы по причине религиозных взглядов считается незаконным. Как отмечает NBC, причиной решения тогда стала напряженность между странами Корейского полуострова.

Связи между Южной и Северной Кореей начали улучшаться после того, как южнокорейским президентом был избран Мун Чжэ Ин в 2017 году. Северокорейский лидер Ким Чен Ын провозгласил курс на мир в новогодней речи. 1 января 2018 года он сообщил, что страна завершила создание национальных ядерных сил. За 2018 год Мун и Ким провели три межкорейских саммита и заключили ряд договоренностей. В июне сообщалось, что Сеул и Пхеньян решили полностью восстановить наземные военные линии связи. В сентябре лидеры договорились о соединении железнодорожных сетей двух стран.

В Южной Корее воинская обязанность является обязательной. В ряде исключений предусмотрена альтернативная служба.

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