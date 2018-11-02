Захарова объяснила свою грубость и «метнула стрелки» в сторону США

Представитель российского МИД Мария Захарова объяснила свои грубые высказывания в адрес руководства других стран. Интервью у дипломата взяла журналистка Ирина Шихман, оно доступно на YouTube.

Корреспондент отметила, что язык, который использует российское руководство, стал «грубоватым и хамоватым». В пример Шихман привела заявление о том, что русские хакеры «взломали президенту США Бараку Обаме мозг».

Захарова отказалась признавать свои слова неприличными и грубыми. «Ведь речь идет о конкретном заявлении Обамы. Это точно такая же лексика, только с той стороны. Ее начали не мы, — объяснила она. — Когда президент Соединенных Штатов позволяет себе вообще вне контекста (...) сравнить, допустим, президента другой страны с каким-то школьником, скучающим на задней парте, то тут ты понимаешь, что мир немножко изменился».

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По словам дипломата, Запад не воспринимает интеллигентную и дипломатическую лексику. «Никому бы в голову не пришло говорить такие вещи, если бы не то, что говорят нам», — сказала она.

Спикер МИД также прокомментировала свои слова о том, что президент Украины Петр Порошенко «уже давно ошибся дверью». По ее мнению, такие высказывания — адекватный ответ на выпады со стороны украинского лидера. Захарова добавила, что такая лексика министерства «более понятна и доступна для пользователей социальных сетей», а отвечать формулировками «сложно с этим согласиться» — уместно для статьи или выступления на саммите. Дипломат также отказалась считать свои высказывания унизительными для кого-либо.

В 2015 году на полях саммита G20 Барак Обама сравнил президента России со скучающим школьником на задней парте. Позднее в эфире телеканала NBC он заявил, что российские партнеры, включая президента страны, частенько демонстрируют приемы эпохи «холодной войны», хотя она уже два десятка лет как закончилась.

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