Россию обвинили в ослаблении США

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия «ослабляет безопасность» США. Об этом он рассказал в интервью телеведущему Шону Хеннити, стенограмма беседы опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

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«Президент Трамп дал понять, что хочет иметь хорошие отношения с русскими. Нам нужно, чтобы они изменили свое поведение. Сейчас они стали проблемой, создают вызовы, ослабляют безопасность Америки. Мы видели это. Если нам удастся убедить их вести себя так, чтобы не создавать риск для американцев, это будет невероятно хорошо», — сказал он.

В октябре президент США Дональд Трамп, ссылаясь на нарушение соглашения Россией и наращивание вооружений Китаем, заявил о намерении выйти из Договора о ракетах средней и меньшей давности. Советник главы американского государства по национальной безопасности Джон Болтон, посетивший Москву, после встречи с президентом России Владимиром Путиным подтвердил планы Трампа.

Реагируя на заявление США о возможном выходе из двухстороннего соглашения, в РФ отметили угрозу новой гонки вооружений, а также допустили принятие ответных мер, конкретное содержание которых официальными лицами не раскрывалось. В частности, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва, избегая повторения опыта СССР, не будет отвечать «настолько затратными методами».

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