Россиянин сравнил Соловьева с нацистским пропагандистом и поплатился

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу на десять суток активиста Павла Иванкина, участвовавшего в пикете против приезда в город теле- и радиоведущего Владимира Соловьева. Об этом «Фонтанке» рассказали в волонтерской организации «Группа помощи задержанным».

Выступление Соловьева во Дворце культуры имени Ленсовета состоялось 2 ноября. В пикете, приуроченном к приезду ведущего в город, участвовали семь человек. Молодые люди стояли с плакатами, на одном из которых Соловьева сравнили с нацистским пропагандистом Юлиусом Штрейхером. Телеканал «Дождь» отмечает, что с этим плакатом активисты стояли по очереди.

Всех участников пикета доставили в отдел полиции. Шестеро из них вскоре были отпущены, а Иванкин был обвинен в сопротивлении при задержании. На следующий день суд признал Иванкина виновным в нарушении части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и был отправлен под стражу.

Юлиус Штрейхер был главным редактором антисемитской и антикоммунистической газеты Der Stürmer («Штурмовик»). В 1946 году он был казнен по приговору Нюрнбергского трибунала.

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