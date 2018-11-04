Россиянин прервал 22-матчевую гегемонию Джоковича и выиграл турнир серии «Мастерс»

22-летний Карен Хачанов в Париже обыграл Новака Джоковича и выиграл свой первый турнир в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Поединок завершился со счетом 7:5, 6:4. До этого Джокович не проигрывал на протяжении 22 матчей. На пути к титулу россиянин обыграл Джона Изнера, Сашу Зверева и Доминика Тима.

На послематчевой пресс-конференции Джокович признал «совершенно заслуженную» победу Хачанова. «Большой молодец. Он молод и постоянно прибавляет, но уже дорос до топ-уровня. Сегодня он показал себя большим чемпионом, и мы еще много раз его в этом качестве увидим», — сказал сербский теннисист.

Вероятно, на проигрыш Джоковича повлияло плохое самочувствие — ранее на неделе он жаловался на гриппозное состояние.

21 октября Хачанов одержал победу на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. В финальном матче он переиграл француза Адриана Маннарино со счетом 6:2, 6:2. В последний раз представитель России выигрывал на московском турнире в 2009 году.

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