Великобританию впервые обогнули вплавь

Британец Росс Эджли (Ross Edgley) установил мировой рекорд, став первым человеком в истории, обогнувшим остров Великобритания вплавь. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Как отмечает издание, рекордсмен начал заплыв 1 июня, по часовой стрелке огибая остров. Эджли ежедневно находился в воде по 12 часов, его сопровождал катамаран, на борту которого он ночевал. За все время британец ни разу не сошел на берег. Ему потребовалось 157 дней, чтобы преодолеть 3317 километров.

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Эджли признался, что его неоднократно жалили медузы до ожогов кожи, в то же время он стал свидетелем прекраснейших закатов. Во время заплыва он съел 640 бананов, чтобы восстановить потраченный объем энергии — 500 тысяч калорий.

Для 33-летнего экстремала достижение стало уже третьим, попавшим в Книгу рекордов Гиннесса. В 2016 году он за 19,5 часов преодолел марафонскую дистанцию (42 километра), протянув за собой на тросе автомашину весом 1,4 тонны. Спустя два месяца в течение 19 часов он множество раз забирался по канату, преодолев суммарную высоту 8848 метров (высота Эвереста).

В 2016 году сообщалось, что британец Бен Хупер решил пересечь Атлантический океан вплавь. За первые 18 дней он преодолел около 120 километров, при таком темпе планировалось завершить заплыв в 2018 году. Также он жаловался на ожоги от укусов медуз, заплывшую к нему в ухо рыбу и окружение из акул.

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