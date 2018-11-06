Назван способ привлечь к Земле инопланетян

Аспирант Массачусетского технологического института (США) Джеймс Кларк (James Clark) выяснил, что с помощью лазерной технологии можно создать «маяк», видимый на расстоянии 20 тысяч световых лет. По мнению исследователя, это устройство поможет привлечь внимание инопланетных цивилизаций, если те существуют. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Кларк предложил объединить лазер мощностью 1-2 мегаватт (МВт) и экстремально большой телескоп с диаметром главного зеркала около 30-45 метров. Это создаст достаточно яркий луч инфракрасного света, который будет различим на фоне Солнца. Его могут заметить инопланетные астрономы, которые живут в близлежащих к Земле системах, например, на планетах, вращающихся вокруг Проксимы Центавра или звезды TRAPPIST-1. Лазер можно использовать для отправки зашифрованного сообщения в виде импульсов.

В октябре сообщалось, что ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) разработали статистическую модель, позволяющую определить вероятность найти инопланетную цивилизацию в Млечном Пути. Согласно выводам исследователей, если человечество не обнаружит источник радиосигналов в радиусе 40 тысяч световых лет, то в галактике, скорее всего, нет никого, кроме людей.

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