Минфин рекордно ослабит рубль

Минфин направит на закупку иностранной валюты с 8 ноября по 6 декабря рекордную сумму — 525,8 миллиарда рублей, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что объем дополнительных нефтегазовых доходов в ноябре ожидается на уровне 513,8 миллиарда рублей. Еще 12 миллиардов рублей — разница между фактически полученными и ожидаемыми доходами в октябре. Минфин будет закупать валюту ежедневно с 8 ноября по 6 декабря на сумму 25 миллиардов рублей.

Таким образом, ведомство установило новый рекорд по объему закупки валюты в рамках бюджетного правила — в октябре этот показатель был равен 475 миллиардам рублей. В сентябре Минфин закупил валюты на 426,9 миллиарда рублей.

Закупками валюты занимается Центробанк. Он приобретает ее на открытом рынке, как правило, на валютной секции Московской биржи. Однако в сентябре регулятор отказался от таких операций до конца года из-за слишком сильных скачков курса рубля — закупка валюты создает спрос на нее, и еще больше ослабляет рубль. Вместо этого ЦБ будет предоставлять валюту из своих золотовалютных резервов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!