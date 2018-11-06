TAG Heuer посвятил часы Айртону Сенне

Швейцарский часовой бренд TAG Heuer выпустил две новые версии хронографа, посвященные легендарному пилоту «Формулы-1» Айртону Сенне. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 6 ноября.

В новых моделях TAG Heuer Carrera Heuer 02-T иTAG Heuer Carrera Caliber HEUER02 марка реализовала новое видение дизайна хронографа-бестселлера TAG Heuer Carrera с фамилией Сенны на циферблате и задней крышке.

Автоматический хронограф TAG Heuer Carrera Caliber HEUER02 предлагается в версии с браслетом с характерными S-образными звеньями: часы именно на таком браслете Айртон Сенна предпочитал носить на пике своей карьеры.

Фото: TAG Heuer 1 /4

Хронограф TAG Heuer Carrera Heuer 02-T со скелетонизированным циферблатом и черной матовой тахиметрической шкалой, на которой выгравировано Senna, оснащен механизмом c турбийоном Heuer 02. Калибр диаметром 31 миллиметр и толщиной 6,9 миллиметра полностью разработан часовщиками TAG Heuer: он состоит 284 деталей. Хронограф обладает 65-часовым запасом хода и снабжен ремешком из двухслойного каучука и телячьей кожи. Модель выпущена лимитированной серией из 175 пронумерованных экземпляров.

Айртон Сенна да Силва — бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» (1988, 1990 и 1991). За десять лет выступлений в «Формуле-1» он выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций. Погиб в 1994 году в аварии во время гонок на Гран-при Сан-Марино в Имоле.

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