Военные и силовики начнут год за годом получать треть российского бюджета

Около трети расходной части российского бюджета в 2019 году будет потрачено на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность. Об этом сообщил директор департамента бюджетной политики Минфина Анатолий Попов, передает РИА Новости.

По словам чиновника, объем военных расходов станет беспрецедентным. «Вместе с закрытой частью расходы на правоохранительную деятельность, оборону и безопасность составляют 30 процентов проекта государственного бюджета в расходной части по годам. Общий объем дополнительных бюджетных ассигнований на оборону и безопасность составит 1,160 триллиона рублей за три года», — рассказал Попов.

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Согласно проекту федерального бюджета, на оборону в 2019 году будет потрачено 1,382 триллиона рублей, в 2020-м эта сумма вырастет почти в два раза — до 2,456 триллиона, а в 2021-м — до 2,523 триллиона. Попов отметил, что это только открытые данные федерального бюджета, у которого имеется также закрытая расходная часть.

В конце октября глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров попытался объяснить необходимость подобных расходов «необъявленной войной» против России. По его словам, не тратить денег на оборону в подобных условиях — это безумие.

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