Студентка состроила рожу во время выступления политика и стала знаменитой

Британская студентка Харриет Эллис (Harriet Ellis) состроила недовольное лицо во время выступления члена Европарламента Найджела Фаража, бывшего лидера правой партии, и стала знаменитой.

21-летняя Эллис стояла позади Фаража во время теледебатов, транслируемых на Channel 4. Девушка закатила глаза, когда политик говорил о процессе выхода Великобритании из ЕС (Brexit), и прослыла мемом. «Как мы все себя чувствуем, когда петушиная голова Найджела Фаража открывает рот», — считает микроблогер @kev1n1985 из Манчестера, который первым заметил реакцию девушки по телевидению.

Подписчиков микроблогера насмешила реакция девушки. Некоторые посчитали, что она достойна награды за актерскую игру.

Очень скоро под записью отметилась и сама героиня ролика. «Спасибо за все добрые слова, это действительно я!» — подтвердила она. «Харриет, ты легенда!» — написал ей в ответ один из пользователей.

Несмотря на заметно возросшее внимание, девушка не пожелала воспользоваться своей популярностью. Она попросила не подписываться на нее в Twitter. «Мне нечего вам сказать», — подытожила она.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!