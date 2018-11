Шинейд О’Коннор назвала белых людей отвратительными и зареклась с ними общаться

Ирландская певица Шинейд О’Коннор заявила, что «никогда в жизни больше не хочет проводить время с белыми людьми». Она опубликовала в Twitter серию постов, в которых раскритиковала президента США Дональда Трампа, американских граждан и католическую церковь.

«Я очень извиняюсь. Я сейчас скажу нечто настолько расистское, что я даже не верила, будто могу испытывать подобные чувства. Но я правда не хочу больше проводить время с белыми людьми (если так называют немусульман). Ни на секунду, ни по какому поводу. Они отвратительны», — написала певица.

О’Коннор также отметила, что граждане США должны «уволить» Дональда Трампа, потому что именно они «наняли» его на пост президента страны. «В ином случае вы — соучастники», — добавила она.

Помимо этого, артистка заявила, что ирландцы позволили представителям церкви «пользоваться их детьми прямо у них под носом».

В октябре О’Коннор объявила, что отреклась от католицизма и приняла ислам. Она поменяла свое имя на Шухаду Давитт.

Шинейд О’Коннор прославилась благодаря каверу на песню Принса Nothing Compares 2 U. За альбом I Do Not Want What I Haven’t Got певица получила в 1991 году премию «Грэмми».

