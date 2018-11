Джанет Джексон пожаловалась на запугивания и попытки заткнуть ее

Американская певица Джанет Джексон получила премию MTV Europe Music Awards в номинации «Легенда» (Global Icon). Об этом сообщается в трансляции, опубликованной на YouTube-канале MTV International.

Обращаясь к зрителям со сцены, Джексон произнесла речь в поддержку женщин, «чьи голоса глушат». Артистка призналась, что ей «не давали говорить, как буквально, так и эмоционально». «Это большая честь получить эту награду, но также и большая ответственность. Я сегодня хотела бы сказать о тех женщинах, чьи голоса глушат, с которыми плохо обращались, запугивали. Я с вами, мои сестры», — заявила Джексон.

В заключении своего выступления певица призвала зрительниц «говорить ради справедливости».

25-е вручение премии MTV Europe Music Awards состоялось в минувшее воскресенье в Бильбао (Испания). Лидером номинаций «Лучшая песня» (Havana), «Лучший видеоклип» (на песню Havana) и «Лучшая исполнительница» стала 21-летняя певица Камила Кабельо. Дуа Липа победила в категории «Лучшая поп-артистка», лучшим рок-исполнителем стала группа 5 Seconds of Summer, Panic! At the Disco признали лучшей альтернативной группой. Среди хип-хоп-артистов всех обошла Ники Минаж, а лучшим новым артистом стала Карди Би.

