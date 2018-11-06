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Сестра выручила невесту без маникюра и прослыла идеальной

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Жительница Мельбурна пришла на помощь двоюродной сестре, которой хотелось похвастаться в соцсетях помолвочным кольцом, но у нее не оказалось маникюра. Сестра надела кольцо на свои пальцы с ухоженными ногтями и сфотографировала руку на фоне целующихся влюбленных так, будто кольцо демонстрирует в кадре сама невеста.

Обман раскрыла сама кузина, чья рука засветилась на снимке. Девушка опубликовала в Twitter получившийся снимок, а также фото, демонстрирующее, что осталось за кадром. Изображение быстро стало вирусным. Многие похвалили молодоженов за находчивость, а кузину назвали идеальной сестрой.

«Я десять минут смеялась, глядя на эти фотографии», — отмечает @Anisha_Vora.

Девушки признаются, что обрадовались бы, если бы их сестры и подруги поступили так же. Они начали отмечать своих близких в комментариях под постом. «Я ожидаю этого от одной из вас, потому что в кадре не должно быть моих отвратительных ногтей», — обратилась пользовательница с ником @_l0uiseD к своим подругам.

В треде отметились и русскоязычные микроблогеры. «Оля, готовь свои ногти!» — обратилась одна из них к подруге. «Ногти готовы», — тут же ответила Оля, подтвердив свои слова фотодоказательством.

Оригинальная запись собрала почти 950 тысяч лайков и больше 230 тысяч ретвитов.

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