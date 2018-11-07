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Смертельно больной парень попросил интернет его высмеять

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Мужчина с раковой опухолью под ухом попросил пользователей Reddit забросать его шутками на тему его онкологии.

«Я говорю всем, что это доброкачественная опухоль, потому что не хочу, чтобы кто-то расстраивался, но рак, вероятно, убьет меня прежде, чем мне сделают операцию», — написал онкобольной с ником asmordious. «Вы так долго меня развлекали, и теперь я хочу кое-что вам вернуть», — добавил asmordious и призвал беспощадно над ним шутить.

«Можешь вернуть мне мяч?» — начал JesseIsUgly. «Когда кто-то говорит тебе проглотить свои яйца, не надо понимать это так буквально», — подхватил TonyTheTerp.

Один из шутников предположил, что опухоль на шее мужчины — это вторая голова, которую пытается вырастить организм, потому что «считает первую слишком уродливой». «Ну, вы знаете, говорят, что две головы лучше, чем одна. Никогда не думал, что мое тело поймет это дерьмо буквально», — ответил asmordious.

Некоторые осудили мужчину за то, что тот последние моменты жизни проводит на Reddit. «Reddit дает мне смех», — отметил автор ветки. «А бог дал вам рак. Удачи!» — ответили ему.

«Педофильские усы — единственное, что не так с этим человеком», — считает юзер с ником jpetra2015.

Пользователи острили, что семья обладателя опухоли должна была расстроиться, узнав о том, что нарост доброкачественный. Asmordious комментировал все адресованные ему шутки, в ответ на это юмористы переходили на другой тон: просили его не отчаиваться и одолеть болезнь.

«Чувак, пожалуйста, держи нас в курсе, я действительно надеюсь, что ты справишься с этим, и чтение этих комментариев просто показывает, насколько вы здоровы, оставайтесь сильным и позитивным», — пожелал ему swornorbs.

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