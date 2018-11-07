Нурмагомедову предложили стать помощником главы Дагестана

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов получил предложение от главы Дагестана Владимира Васильева стать его помощником. Об этом рассказал сам спортсмен, передает ТАСС.

«Но это мы будем обсуждать при следующей встрече, которая у нас скоро будет», — добавил Нурмагомедов.

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Во вторник, 6 ноября, Хабиб Нурмагомедов получил от главы региона награду «За заслуги перед Республикой Дагестан». Его отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову вручили медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан».

Нурмагомедов 6 октября в рамках турнира UFC 229 в США победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания боя дагестанец набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами октагона. После этого вспыхнула массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции.

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