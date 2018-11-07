Отрубившего руки жене россиянина потребовали посадить на 17 лет

Прокуратура потребовала приговорить к 17 годам строгого режима жителя подмосковного Серпухова Дмитрия Грачева, отрубившего кисти рук своей жене Маргарите, сообщает агентство «Москва».

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Гособвинение пришло к выводу, что, совершая особо тяжкое преступление, мужчина осознавал последствия своих действий. Он написал явку с повинной, что можно считать смягчающим обстоятельством.

Грачеву предъявлено обвинение в угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК), похищении человека (пункт «в» части 2 статьи 126 УК) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия (пункты «б», «з» части 2 статьи 111 УК). Он признал вину только по последней статье. Рассмотрение дела проходит в Серпуховском городском суде.

Ревнивый муж отрубил руки 25-летней Маргарите Грачевой в декабре 2017 года. Он вывез ее в лес, перетянул жгутом руки, по частям резал кисти топором и, закончив, повез жену в больницу. Полицейские нашли отрезанный фрагмент левой руки, и ее удалось пришить. Из правой была сформирована культя, девушка ездила в Германию за протезом.

Грачева неоднократно жаловалась на супруга в полицию. В последнем заявлении она писала, что он вывез ее в лес, приставил нож к горлу и заставил признаться в измене. Участковый сначала никак не реагировал на избиения и поступавшие женщине угрозы, а потом провел с мужчиной профилактическую беседу. После случившегося полицейского уволили, на него заведено дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК).

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