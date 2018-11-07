С-300 в Сирии взволновали США

В Вашингтоне интересуются судьбой систем С-300, которые будут размещены в Сирии. Об этом рассказал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает «Интерфакс».

«Мы обеспокоены размещением систем С-300 в Сирии. Хотели бы знать, кто их будет контролировать, а также цель их размещения», — сказал Джеффри. Он также отметил, что Израиль наносит удары по сирийской территории ради «обеспечения жизненно важных интересов». Дипломат выразил надежду, что Москва будет относиться к действиям Тель-Авива с пониманием.

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Ранее 7 ноября сообщалось, что российские специалисты привели в боеготовность С-300 в Сирии и вернулись в Россию.

В начале октября Россия завершила поставки в Сирию трех дивизионов С-300, каждый из них включает в себя восемь пусковых установок.

ЗРК достались Сирии после ремонтно-технических работ бесплатно, поскольку использовались Россией до замены на более современные системы С-400. Тогда же Минобороны заявило, что обучение сирийских специалистов займет три месяца.

Решение о поставке С-300 в Сирию было принято после того, как в сентябре российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16 Fighting Falcon. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.

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