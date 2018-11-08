Бывший президент Эквадора запросил убежище в Европе

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа подал запрос на предоставление убежища в Бельгии. Об этом сообщает Nieuwsblad со ссылкой на AFP.

Запрос был сделан в июне этого года. Отмечается, что в конце лета его вызывали для беседы по поводу заявления на убежище.

Ранее Корреа были предъявлены обвинения в похищении оппозиционного политика Фернандо Бальды, которое произошло в 2012 году. Мужчина сбежал в Колумбию, однако там его затолкали в машину вооруженные люди и попытались вернуть на родину. Автомобиль смогли перехватить колумбийские военные, Бальду освободили. Бывший глава государства отрицает свою причастность к попытке покушения и заявляет, что его подставил нынешний президент Эквадора Ленин Морено.

По закону суд в Эквадоре не может заочно выносить приговоры по делу, связанному с похищением. Как отмечает ТАСС, Корреа должен был являться в суд каждые 15 суток начиная со 2 июля, однако не сделал этого. В результате в июле был выдан ордер на его арест.

Корреа с 2017 года проживает в Бельгии, откуда родом его жена. Он занимал пост президента с 2007 по 2017 год.

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