Борца за чистоту спорта наказали за допинг

Четырехкратный чемпион мира по плаванию итальянец Филиппо Маньини был отстранен от спорта на четыре года за использование запрещенных препаратов. Об этом сообщает ESPN.

Итальянское антидопинговое агентство вынесло вердикт уже завершившему спортивную карьеру Маньини. Также дисквалификацию получил и его партнер по команде — Мичеле Сантуччи. Оба спортсмена были признаны виновными в употреблении запрещенных субстанций. Пловцы оказались связанными с диетологом Гуидо Порселлини, получившим 30-летнюю дисквалификацию за распространение запрещенных веществ.

Тем не менее Маньини ни разу за карьеру не проваливал допинг-тест. Итальянец неоднократно заявлял о своей чистоте и выступал против использования допинга.

36-летний Маньини 17 раз выигрывал чемпионат Европы. Он также четырежды завоевывал золотые медали мирового первенства.

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