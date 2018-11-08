Фотограф залез под юбку ничего не подозревающей модели и был обруган

Фоторепортер Кристофер Петерсон (Christopher Peterson) пожаловался в Instagram на то, что ему запретили публиковать добытые им снимки модели Марты Хант. Об этом сообщает The New York Post.

Фотография была сделана во время традиционного шоу Victoria’s Secret. Девушка направлялась к машине, когда ветер поднял ее платье и обнажил ягодицы. Именно этот момент попал в кадр фотографа.

На следующий день Петерсон опубликовал в Instagram пост, в котором раскритиковал «лицемерие» моделей. По его мнению, женщина, которая демонстрирует широкой публике свое тело в белье, не должна выступать против публикации своих обнаженных снимков, сделанных репортером. Публикацию он сопроводил обрезанной фотографией, на которых обнаженные части тела Хант не видны.

«У Марты Хант случилась ситуация в стиле Мэрилин Монро после примерки наряда для шоу Victoria’s Secret. Ее агентство пригрозило подать на меня в суд, если я обнародую фотографии, потому что это "вторжение в частную жизнь", которое "вредит ее репутации"», — написал он. По мнению фотографа, это «просто смешно», поскольку нижнее белье девушки можно найти даже в поиске Google.

В комментариях пользователи принялись убеждать автора поста, что женщины имеют право выбирать, когда и кому демонстрировать свое тело. После многочисленных критических высказываний Петерсон удалил публикацию.

Сотрудники модельного агентства, представляющие интересы Хант, опровергли информацию об угрозах, но подтвердили, что готовы принять меры, чтобы защитить право на частную жизнь модели. Фотограф настаивает на том, что его право публиковать уличные снимки знаменитостей закреплено законодательно.

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