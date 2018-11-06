Модель показала бюстгальтер за миллион долларов

Американский производитель нижнего белья Victoria’s Secret назвал имя модели, которая будет демонстрировать новый бюстгальтер Dream Angels Fantasy Bra на традиционном показе бренда в 2018 году. Об этом сообщает People.

Шоу состоится в четверг, 8 ноября, однако фотографии топа уже появились в сети.

Fantasy Bra представит 29-летняя шведская модель Эльза Хоск. Во время показа девушка выйдет на подиум в бюстгальтере, украшенном 2100 кристаллами Swarovski. Его стоимость составляет один миллион долларов. По данным издания, на создание вещи мастерам потребовалось около 930 часов.

«Это самый красивый Fantasy Bra из всех, какие я только видела. Он крутой, очень простой, современный и такой сияющий. Если бы я сама разрабатывала его дизайн, я бы сделала его именно таким», — восхищается Хоск.

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Впервые бренд Victoria’s Secret представил бюстгальтер Fantasy Bra в 1996 году. Тогда его стоимость составила три миллиона долларов. С тех пор каждый год компания представляет новую версию топа, а для его демонстрации выбирается новый «ангел» Victoria’s Secret.

В апреле мусульманки устроили погром в магазине нижнего белья Victoria’s Secret в борьбе за бюстгальтер, на который была объявлена скидка. Очевидцы сняли на видео, как женщины в паранджах пробиваются сквозь стеклянные стены магазина, не вытерпев ожидания в длинной очереди снаружи здания.

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