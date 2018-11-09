Воробьев отметил значимость портала «Добродел»

Власти Московской области уделяют большое внимание развитию портала «Добродел», взаимодействие с жителями через сайт должно быть абсолютно прозрачным, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 9 ноября.

«Для нас стратегически важным является, чтобы система "Добродел" работала, чтобы взаимодействие жителей и власти было абсолютно прозрачным и предсказуемым, чтобы проблемы решались», — сказал Воробьев на встрече с пользователями портала в Солнечногорске.

Местные жители, в свою очередь, отметили уменьшение сроков рассмотрения различных жалоб и обращений. Однако, по их словам, в некоторых случаях «есть и отписки».

Встреча прошла в многофункциональном центре Солнечногорска, который входит в десятку лучших в Подмосковье. «Центр соответствует региональному стандарту, в нем организованы электронная очередь, терминалы оплаты госпошлин, детский уголок, комната матери и ребенка», — отметили в пресс-службе областного правительства.

Ранее Воробьев призвал глав муниципалитетов активней взаимодействовать с гражданами, в частности, прислушиваться к их пожеланиям относительно программ по благоустройству территорий.

Портал «Добродел» функционирует с 2015 года. Всего за этого время было получено 2,1 миллиона обращений, из которых были решены 714,1 тысячи. Ежемесячная аудитория сайта насчитывает около трехсот тысяч человек.