Ефремову запустили тортом в лицо во время спектакля

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Коллеги актера Михаила Ефремова поздравили его с юбилеем, запустив ему тортом в лицо во время спектакля. Об этом рассказал пиар-менеджер постановки «Чапаев и Пустота» Константин Филиппов, передает РИА Новости.

«Во время спектакля в самый неожиданный для актера момент актер Павел Сборщиков, играющий в спектакле роль Сердюка, незаметно вынес прямо на сцену праздничный торт и запустил его имениннику в лицо», — признался он.

Ефремову исполнилось 55 лет. Отмечается, что актер исполнял роль главврача психбольницы и комдива Чапаева в спектакле Павла Урсула. Аудитория отреагировала на поздравление бурными аплодисментами. После этого актеры продолжили игру.

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В начале ноября Ефремов рассказал, что Россия находится в «имперском мороке», добавив, что страна при этом не является «империей зла». Впоследствии член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил лишить актера почетных званий и назвал его слова «предательством родины».

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