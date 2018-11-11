Аршавин объявил об уходе из футбола

Российский полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что уходит из футбола. Слова спортсмена приводятся на сайте клуба из Казахстана.

«Думаю, полностью завершаю карьеру», — сказал игрок после заключительного матча чемпионата Казахстана с карагандинским «Шахтером». Аршавин вышел на замену на 50-й минуте и не сумел отметиться результативными действиями.

«Сейчас выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка, и в конце ноября я вернусь в Петербург», — ответил Аршавин на вопрос о дальнейших планах.

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7 ноября Аршавин, у которого заканчивается контракт с «Кайратом», заявил, что не будет искать себе новый клуб. Он отметил, что в его планах не значится карьера в мини-футболе или в пляжном варианте игры.

37-летний полузащитник выступал в чемпионате Казахстана с 2016 года. На его счету 30 голов и 30 голевых передач за «Кайрат». Аршавин в составе казахстанского клуба дважды завоевывал серебряные медали местного чемпионата. Также вместе с ним клуб выигрывал Суперкубок и Кубок Казахстана.

Аршавин также известен своими выступлениями за «Зенит» и лондонский «Арсенал». В составе сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.

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