Рок-исполнитель попрыгал, провалился в яму во время концерта и попал на видео

Фронтмен украинской рок-группы «Фиолет» Сергей Мартынюк во время выступления в украинском Луцке неожиданно сломал сцену. Ролик был опубликован на YouTube.

На кадрах видно, как артист после активных передвижений падает в образовавшееся в полу отверстие. Выбраться из него Мартынюк смог только при помощи своих коллег.

В октябре 2017 года звезда британского реалити-шоу The Only Way Is Essex Джемма Коллинс упала на сцене во время премии Teen Awards. Она оступилась и провалилась в открывшийся на сцене проход, из которого участники мероприятия должны были выходить за своими наградами.

