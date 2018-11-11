Детский сад за рубль вызвал ажиотаж в Москве

Столичные власти предложили всем желающим арендовать по ставке один рубль за квадратный метр в год здание под размещение детского сада в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении департамента города по конкурентной политике, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Инвесторы уже проявляют высокий интерес к объекту, подчеркивается в сообщении. Аукцион, на котором будет реализовано право аренды особняка, состоится 22 ноября 2018 года. Заявку на участие можно подать до 16 ноября.

Двухэтажное здание расположено по адресу: Гольяновская улица, дом 7, строение 6, его площадь составляет 947 квадратных метров. Стартовая цена ежегодной арендной платы — 6,7 миллиона рублей до момента перехода на ставку один рубль за один квадратный метр сроком на 49 лет.

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Чтобы перейти на льготную ставку, инвестору придется реализовать требования городского департамента образования: выполнить в первые два года нормативы по объему предоставления образовательных услуг. При этом не менее 80 процентов детей в детском саду должны быть зарегистрированы по месту жительства в Москве.

«До конца 2018 года для выставления на городские торги будет подготовлено еще три объекта для детского сада, либо школы», — отмечается в сообщении.

В конце августа столичный департамент по конкурентной политике анонсировал аукционы по продаже 20 исторических объектов недвижимости в центре Москвы. Принять участие в торгах может любой желающий.

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